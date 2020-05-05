بعد اعتزالها.. أبرز المعلومات عن الفنانة نهى عابدين

بعد قرار وصفته بالمصيري أعلنت الفنانة الشابة نهى عابدين اعتزالها الفن مبكرًا، وتحدثت أنها تشعر بالراحة بعد قرارها المفاجئ رغم لأن التمثيل كان حلم عمرها وكانت دائما تسعى له.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن نهى عابدين.- ولدت نهى محمد عابدين السيد في ٢٥ أكتوبر ١٩٨٨ من الإسكندرية.- بدأت مشوارها الفني عام ٢٠١٠ في بطولة فيلم سفاري (فيلم) بطولة أحمد بدير.- في نفس العام شاركت في مسلسل "طوق النجاة" بطولة فيفي عبده.- في عام 2011 شاركت في مسلسل "تلك الليلة" بطولة حسين فهمي.- في عام 2012 شاركت في مسلسل سيدنا السيد (مسلسل) بطولة جمال سليمان.- تألقت في تقديم البرنامج الكوميدي الشهير "فلفل شطة" وهو كان أكثر برنامج كوميدي ناجح في رمضان 2013.- شاركت في مسلسل "حق ميت" وآخر أعمالها "٢ في الصندوق" والذي يعرض في رمضان هذا العام.- عام 2014 تزوجت من حازم زيدان نجل الفنان السوري الشهير أيمن زيدان، وانجبت منه ابنها الوحيد "أيمن".- أبرز أعمالها "حلاوة الدنيا"، "لدينا أقوال أخرى"، "ونوس"، "الشارع اللي ورانا"، "طلعت روحي"، "الكابوس"، "أمر واقع" كما شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "قابيل"، و"حرملك".​