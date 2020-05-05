خالد أبو بكر: المواطن غير الحريص عبئًا على الحكومة

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، ضرورة حرص المواطنين في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحكومات مشغولة بالاقتصاد وحياة الناس.وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز":"ربنا يكون في عون متخذي القرار، والمواطن غير الحريص أصبح عبئًا على الحكومة، حيث يحملها سرير في مستشفى وتتبع المخالطين وإجراءات أخرى شاقة".ولفت إلى أن، الحكومة تستطيع فرض القواعد والغرامات والشروط، لكن لا دخل لها طبيًا في نقل العدوى والموضوع شخصي بحت.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الإثنين، عن خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.وأوضح البيان أن، عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.وأضاف أنه، تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.