الحلقة الـ11 من «ليالينا».. غادة عادل تكشف حقيقة إياد نصار

بدأت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل «ليالينا»، بحالة هلع شديدة لخالد الصاوي، بعدما تذكر الحادثة التي توفيت على إثرها زوجته التي تقدم شخصيتها «نورهان»، وفي نفس الوقت تتعرض رنا ريس إبنه شقيقه إياد نصار، للفزع عندما تجد نفسها وحيدة في الشارع، بسبب خالها الذي يغمى عليه.تتواصل الأحداث بمحاولة وصول رنا ريس للمنزل بعدما لا تجد خالها، إلا أن تأتي إليها أمرأة وتحاول مساعدتها للوصول إلى منزلها، إلا أنها تصل في الأخير إليه، وفي نفس الصدد تحاول غادة عادل الوصول إليها بعدما تغيبت عنها لفترة طويلة، حيث لجأت للشقنقيري مديرها في العمل، لمساعدتها، حيث قاموا بإبلاغ الشرطة عنها.ويتعرض «الصاوي» الذي فاق من حالة الإغماء للبحث عنها، ليجد ميدو عادل في نفس الشارع، ويقوم بالبحث عنها هو الأخر، لترى غادة عادل الإثنين، وتقوم بتوبيخ الصاوي طرد ميدو عادل من المنزل، لأنه من تسبب في فقدان ابنتها للبصر.تنتهي الحلقة بمعرفة عدم سفر إياد نصار ومكوثه في مصر بجانب زوجته الثانية، لتذهب إليه، بعدما علمت ذلك من الشقنقيري الذي أكد لها أنه لم يسافر وأنه يمارس عمله من المنزل وهو بجانب زوجته الثانية ليدخلا في حالة خناق شديدة، وهي تبكي بشكل هيستيري بسبب ما وجدت علية زوجها الذي كذب عليها تمامًا.وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.مسلسل «ليالينا» بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.