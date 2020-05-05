رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الـ11 من «ليالينا».. غادة عادل تكشف حقيقة إياد نصار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:58 ص
مسلسل ليالينا
مسلسل ليالينا
محمد مجدي
طباعة
بدأت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل «ليالينا»، بحالة هلع شديدة لخالد الصاوي، بعدما تذكر الحادثة التي توفيت على إثرها زوجته التي تقدم شخصيتها «نورهان»، وفي نفس الوقت تتعرض رنا ريس إبنه شقيقه إياد نصار، للفزع عندما تجد نفسها وحيدة في الشارع، بسبب خالها الذي يغمى عليه.

تتواصل الأحداث بمحاولة وصول رنا ريس للمنزل بعدما لا تجد خالها، إلا أن تأتي إليها أمرأة وتحاول مساعدتها للوصول إلى منزلها، إلا أنها تصل في الأخير إليه، وفي نفس الصدد تحاول غادة عادل الوصول إليها بعدما تغيبت عنها لفترة طويلة، حيث لجأت للشقنقيري مديرها في العمل، لمساعدتها، حيث قاموا بإبلاغ الشرطة عنها.

ويتعرض «الصاوي» الذي فاق من حالة الإغماء للبحث عنها، ليجد ميدو عادل في نفس الشارع، ويقوم بالبحث عنها هو الأخر، لترى غادة عادل الإثنين، وتقوم بتوبيخ الصاوي طرد ميدو عادل من المنزل، لأنه من تسبب في فقدان ابنتها للبصر.

تنتهي الحلقة بمعرفة عدم سفر إياد نصار ومكوثه في مصر بجانب زوجته الثانية، لتذهب إليه، بعدما علمت ذلك من الشقنقيري الذي أكد لها أنه لم يسافر وأنه يمارس عمله من المنزل وهو بجانب زوجته الثانية ليدخلا في حالة خناق شديدة، وهي تبكي بشكل هيستيري بسبب ما وجدت علية زوجها الذي كذب عليها تمامًا.

وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

مسلسل «ليالينا» بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيهًا مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل

«ليلة الإطاحة بتميم».. طلقات النيران تضىء الدوحة والنظام يخفى السبب

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ