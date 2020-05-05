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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: قلة وعى المصريين أرهقت النظام الطبى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:55 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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أعرب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، عن استيائه من طريقة تعامل الشعب المصرى مع الفيروس، قائلًا: "راهنا على وعي الشعب المصري وللأسف لم نكسب الرهان، ولكن لدينا أمل أن يعود الوعي للشعب ويتبع الإجراءات اللازمة، قلة الوعي أرهقت النظام الطبي في مصر".

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأطقم الطبية تعمل بكفاءة ولكن هناك ضغط كبير، حيث لا يوجد حذر اجتماعي، ولهذا يجب أن تكون إجراءات الدولة أشد، مع تغليظ العقوبات وتنفيذها".

وطالب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوضع عقوبات على كل من يتردد على المؤسسات الحكومة دون ارتداء الكمامات.

وأوضح أن، من 80 لـ85% من مرضى كورونا في مصر إصاباتهم طفيفة، لكن هناك مرضى ما زالوا إيجابيين لأكثر من 15 يومًا.

وأشار إلى أن، مصر تعاقدت على عقار أمريكي واقترب وصوله، وسيفيد كثيرًا في علاج الحالات الشديدة وشديدة الخطورة.

وأضاف أن، الدولة المصرية سابقة في إجراءات بخطوة للأمام لكن الأزمة الكبيرة في عدم الوعى.

وواصل: "نتوقع أنه من أول السبت المقبل ستنخفض أرقام إصابات كورونا، لأن التزاحم بدأ يقل، الخوف أن نخطئ نفس خطأ الأسبوع قبل العيد، لازم الحذر يكون شديدة والشعب يخاف على نفسه، مصر تقل في عدد الوفيات لكن هناك ارتفاعًا في عدد الإصابات وبالتالي كل الشغل بيضيع".

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