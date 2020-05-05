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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الأسبق فى الحكومة المؤقتة: دعم حفتر هو دعم استقرار ليبيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:54 ص
رضا العوكلي
رضا العوكلي
سميرة إبراهيم
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قال رضا العوكلي، وزير الصحة الأسبق في الحكومة المؤقتة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن ليبيا تمثل الحديقة الخلفية للأمن المصري، وأيضًا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العربي والقومي والعالمي، كما أنها تمثل بعد استراتيجي وأمني لمنطقة البحر المتوسط ودول الجوار.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، إن ما يحدث في ليبيا الآن هو تدخل سافر من قبل العالم بعودة الأمبراطورية العثمانية في المنطقة العربية تحت غطاء الدين وأيدلوجية الإخوان المسلمين الذين ولائهم التام للمرشد الأعلى أردوغان وللدولة التركية، والداعم المالي لهم دويلة قطر، وتغاضي الشقيقة تونس والجزائر على تدخلات الامبراطور المزيف في ليبيا.

وأشار «العوكلي» إلى أن التدخل المباشر من تركيا في الشأن الليبي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع أي تدخل فردي من أي دولة دون إجماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن ناحية أخري يأتي هذا التدخل لدعم التطرف والإرهاب وفوضى المليشات في طرابلس ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وكل هذا تحت مَرْأىً وَمَسْمَعٍ الدول العربية التي آثَرت الصّمتَ على استبيان الحقائق إلا مصر أرض الكنانة التي تدعوا للاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية للاتفاق على موقف موحد ضد التدخل التركي السافر في المنطقة العربية.

وأكد «العوكلي» أن دعم الغالبية العظمى من أبناء ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، هو دعم استقرار ليبيا، ودعم لمحاربة الإرهاب والدول الداعمة للجماعات الإرهابية على رأسها تركيا التي شحنت 7 آلاف مرتزق سوري إلى طرابلس لمحاربة الجيش الوطني.

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