«عين الحياة» توزع 500 شنطة رمضانية على المحتاجين بالمنيا

قامت مؤسسة "عين الحياة" للتنمية بمحافظة المنيا بتوزيع 500 شنطة رمضانية، على الأسر الأكثر احتياجا، في غرب مدينة المنيا وحي جنوب، وقرى قلندول بمركز ملوي، وقرية بني حسن الأشراف بمركز أبوقر قاص، وقرية طحا الأعمدة بسمالوط، وتم استهداف أعداد من العمالة غير المنتظمة.كما نفذت المؤسسة مبادرة للتوعية والتثقيف الصحي على أساليب الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد بعنوان "وقاية"، بالتعاون مع رئاسة حي غرب مدينة المنيا، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة.من جانبه، قال الدكتور أحمد رشاد، رئيس مجلس الأمناء، إن المؤسسة تعمل بالتوازي مع جهود الدولة، وبالجهود الذاتية لمواجهة الفيروس، واستمرارا لحملات التوعية لكافة المواطنين، بالتعاون مع الطب الوقائي ورئاسة حي غرب، مشيرا إلى أنه تم لصق ١٠٠ بوستر ورش المطهرات ضمن حملة تعقيم مكبرة بحي شلبي من خلال فريق تطوعي بالمؤسسة.فيما قال مروان محسن، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المؤسسة تقوم بهذا الدور ضمن رسالتها وأهدافها والمشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة، وإبراز الدور الهام للمتطوعين، وأن المؤسسة على أتم استعداد للمشاركة بأي دور لخدمة المجتمع، وستفتح أبوابها وترحب بكل الشباب والطاقات التي تسعى وتهدف لتقديم خدمات أو أفكار من شأنها تحسين الخدمات والرقي بمجتمعنا.وأشار الدكتور محمد عبد الله، من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالمنيا، إلى أن دور التوعية الصحية لا يقل أهمية عن الرش والتطهير، وأن المديرية تقوم بدورها في مساندة المجتمع المدني، مشيدا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تلك الفترة.