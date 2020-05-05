تحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة ضد «كورونا» بالصومال

تحطمت طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، في منطقة باي بجنوب الصومال، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متنها.وقال مسئول أمني صومالي إن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأفاد بأن الطائرة اتجهت من مقديشيو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال، حيث تحطمت قرب مطار باردال، ولم يتضح سبب تحطمها.