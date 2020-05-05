الأردن يتأهب لموجة طقس «غير عادية»

وجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، تعليماته للجهات المعنية بأخذ جميع الاستعدادات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع أن تشهدها المملكة بدءا من اليوم الثلاثاء.وقال وزير الدولة لشئون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن المتابعة ضمن توجيهات الملك عبد الله الثاني المستمرة للحكومة باتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين في مختلف الظروف.ولفت العضايلة إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التنسيق مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بخصوص الطلبة العائدين إلى المملكة خلال اليومين المقبلين، لمنع تزامن عملية نقلهم من المطار إلى أماكن الحجر في منطقة البحر الميت مع اشتداد الحالة الجوية.ودعا الرزاز إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة في التعامل مع مثل هذه الظروف.وبحسب التنبؤات الجوية، فإن المملكة ستشهد حالة جوية قوية غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام.كما أعلنت أمانة عمّان حالة الطوارئ القصوى اعتبارا من الثلاثاء، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، بحسب نشرات دائرة الأرصاد الجوية ومراكز التنبؤات الجوية.ودعت الأمانة، الناس، للابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال تساقط الأمطار، كما دعت تجار منطقة وسط البلد لأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية محالهم التجارية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، وتفقد المضخات الغاطسة للمحال التي تقع دون منسوب الشارع.كما قال موقع "طقس العرب" إن المنخفض الجوي غير الاعتيادي سيرافقه جبهة هوائية باردة، ينجم عنه انخفاض كبير وسريع في درجات الحرارة وهطول زخات رعدية من الأمطار، في أجزاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط زخات من البرد.ويترافق المنخفض بنشاط الرياح المصحوبة بهبات قوية في المناطق الصحراوية تتسبب بحدوث موجات غبارية وربما عواصف رملية تحد من مدى الرؤية الأفقية.