«الوزراء»: نعمل على عودة جميع المصريين العالقين بالكويت

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستعيد جميع المصريين العالقين بالكويت خاصة الـ 5 آلاف الموجودين بمراكز الإيواء، مؤكدًا أنهم لن يدفعوا مصاريف عودتهم.وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن السلطات الكويتية عندما فتحت باب تسجيل مخالفي الإقامة منحت 3 مزايا للجميع وليس المصريين فقط، وهي العفو الكامل عن أي غرامات، ورفع أي عقوبة قد توقع في المستقبل أو منعهم من العودة، وتحمل تكاليف نقلهم إلى بلادهم، موضحًا أنه سيتم تيسير 32 رحلة بداية من الأربعاء، وسنبدأ بنقل النساء والأطفال.