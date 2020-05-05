رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: أمريكا تتخطى الـ135 ألف حالة وفاة بـ«كورونا» فى أغسطس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
توقع معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ستبلغ بحلول أغسطس المقبل 135 ألف حالة.

وأشار المعهد، في تقرير، إلى أن التوقعات الجديدة تعكس ارتفاع كثافة تنقلات الناس وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، الذي من المرتقب أن ينطلق في 31 ولاية أمريكية منذ 11 مايو.

وشدد المعهد، الذي يعتمد بيانات البيت الأبيض، على أن الاتصالات المتزايدة بين الناس على خلفية هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة انتشار الإصابات الجديدة.

وتتفوق حصيلة الوفيات في التوقعات الجديدة بنحو مرتين على عدد الوفيات الذي تم التنبؤ به في التقدير السابق للمعهد والذي صدر في أواسط أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة البيت الأبيض أعدت تقريرا يعكس السيناريو المرتقب لتطور جائحة فيروس كورونا المستجد، يشير إلى مضاعفة عدد الوفيات بالمرض على أساس يومي بحلول يونيو المقبل ليصل إلى مستوى 3000 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1209702 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69476 حالة.

موضوعات متعلقة

وائل الإبراشى: أنباء كثيرة تفيد بوقوع انقلاب فى قطر

3 وزراء يبحثون خطة تشغيل السياحة الداخلية ومواجهة كورونا

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ