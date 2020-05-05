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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أذربيجان: «كورونا» غيّر الوضع فى العالم وأحدث حقائق جديدة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:35 ص
رئيس أذربيجان
رئيس أذربيجان
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أعلن إلهام علييف، رئيس أذربيجان، أن بلاده وضعت خطة عمل شاملة فيما يتعلق برئاستها في حركة عدم الانحياز وبدأت عملًا محددًا.

وقال الرئيس "علييف"، في خطابه أمام قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز وأوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، "إن جائحة الفيروس التاجي كورونا غيرت تماما الوضع في العالم، وأحدثت حقائق جديدة نتيجة لذلك".

وأضاف علييف أن أذربيجان تصرفت تجاه الوضع الجديد بسرعة وبشكل كاف، مشيرا إلى أن قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز حول الفيروس التاجي، التي بدأتها أذربيجان اليوم، هي دليل آخر على ذلك.

وأكد الرئيس الأذري في ملاحظاته الافتتاحية في القمة أن جائحة "كوفيد - 19" العالمية كان لها تأثير سلبي على جميع البلدان، مضيفا أنه لم يتم التأمين ضد أي دولة ضده.

وقال: "لا يمكننا التغلب على جائحة "كوفيد - 19 كورونا" إلا من خلال الدعم المتبادل والسيطرة على النفس والجهود المشتركة."

وأثنى علييف على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الفيروس التاجي واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرارات ذات الصلة والدور الهام لمنظمة الصحة العالمية في الكفاح العالمي ضد وباء.

وفي كلمته للقمة دعا رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين دول عدم الانحياز لأن تتكاتف وأن تبقى متحدة لتثبت للعالم أنها تستطيع التغلب على جائحة كوفيد - 19 العالمية، مطالبا قادة حركة عدم الانحياز بأن يتحدوا في الكفاح ضد جائحة كوفيد - 19 العالمية.

وقال إن بلاده وضعت خطة من ست خطوات لمعالجة تأثير جائحة كوفيد - 19 العالمية لضمان خروجها أقوى من ويلات الوباء.

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