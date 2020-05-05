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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير المالية يكشف تفاصيل الرسوم الجديدة على عقود ومدربى كرة القدم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:16 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل قوانين فرض رسوم على عقود اللاعبين والمدربين وكيف سيتم تدبير متطلبات الموازنة الجديدة.

وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مع الموازنة الجديدة سيتم تدبير زيادات في المرتبات وبنود انفاق تصل إلى 100 مليار بواقع 66 مليار زيادة معاشات و34 مليار زيادة أجور.

وتساءل الوزير، عن طرق تدبير الزيادات الجديدة هل عن طريق إيرادات أم بزيادة الديون؟ مؤكدًا أن، الطريقة الأمثل لتقليل العجز سيتم عن طريق ايجاد موارد ونستهدف زيادة الاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل مع عدم وجود أعباء على المواطنين.

وعن الرسوم الجديدة قال وزير المالية إنه، تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط وعقود اللاعبين والمدربين بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية 3% وبزيادة تدريجية حتى العقود الكبيرة تم فرض رسوم على مشتريات الأسواق الحرة 2%.

ونفى الوزير، فرض رسوم انترنت على المواطنين لكن الرسم 2.5 % على الشركات ولن يتم تحميله على المواطن.

وأشار الوزير إلى أن، بديل عدم البحث عن موارد جديدة سيكون بخفض المصروفات وعدم زيادة المرتبات.

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