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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد كريمة عن «جمعة القيامة»: كلام فارغ لم يرد عن النبى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:45 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الشائعات التى ترددت بشأن وقوع هزة أرضية يوم 15 رمضان الجارى وفق أحد الأحاديث النبوية، قائلًا: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أن أخبار وعلامات وأشراط يوم القيامة إما إسرائيليات أو أخبار موضوعة أو قصص القصاصين للعوام، لافتًا إلى أن الذي نبه على هذه العلامة "ابن كثير" فى كتابه النهاية فى الفتن والملاحم، والذى أورد هذه الأخبار الموضوعة، ونبه أنها لا تصح نسبتها إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وأردف: "خبر الجمعة من جمع يوم الآخرة ضعيف وأورده بن جرير فى مقدمة التاريخ عن بن عباس، والعلماء قالوا إن هذه الأخبار لا تصح"، موضحًا أن الرسول لم يقل إنه إذا وافق منتصف رمضان يوم جمعة فستكون هذه علامة من الآخرة، مشددًا على أن ذلك لا ظل له من الحقيقة.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الدجل والدجالين ونبه بعدم اتباع مثل هذه الأمور، متابعًا: "هذا الكلام فارغ".

وشدد "كريمة" على أن النبى الكريم لا يعلم وقت القيامة وفق ما هو قاله ووفق القرآن الكريم، مضيفًا: "أشراط الساعة ليس من بينها هذه الأمور التى تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى".


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