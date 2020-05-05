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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تبحث مع ألمانيا وغينيا جهود احتواء فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:25 ص
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات انتشار فيروس "كورونا" وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات كافة الاقتصادية والانسانية، وإمكانات التعاون بين المؤسسات والمراكز الطبية في البلدين بهذا الشأن.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ التضامن والتعاون في مواجهة تحدي انتشار "فيروس كورونا" وتنسيق جهود المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لسرعة القضاء على الفيروس والحد من تداعياته.

وفي سياق متصل، بحث ولي عهد أبوظبي مع رئيس غينيا ألفا كوندي، في اتصال هاتفي أيضا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما بحثا آخر تطورات وباء "كورونا" وانتشاره على الساحة الدولية بشكل عام وفي منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا على وجه الخصوص، وخطط وإجراءات التعامل معه في البلدين والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في هذا الشأن.

وجدد ولي عهد أبوظبي مساندة دولة الإمارات لغينيا في تصديها للفيروس، مؤكدا أن التضامن هو طريق العالم للانتصار على هذا الوباء.

من جانبه، أعرب الرئيس الغيني عن تقديره الكبير لموقف الإمارات الداعم لبلاده والعديد من الدول الإفريقية في مواجهة فيروس "كورونا".

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