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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 13 ألف غرفة فندقية «مجانية» جاهزة لمواجهة «كورونا»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:21 ص
غرفة فندقية
غرفة فندقية
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كشفت وزارة السياحة والنقل الجوي المغربية أن فنادق المغرب وضعت حوالي 13 ألف غرفة مجانًا تحت تصرف السلطات الحكومية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا".

وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي المغربية، مشاركة مهنيي السياحة ومالكي مؤسسات فندقية في الجهود التضامنية المبذولة على المستوى الوطني للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي، إن مهنيي الإيواء السياحي وضعوا رهن إشارة السلطات المحلية والصحية 12754 غرفة لمساندتهم في مواجهة جائحة كورونا.

وكانت عشرات الفنادق السياحية بالمغرب خصصت غرفها للإيواء والتكفل بالكاودر الطبية وشبه الطبية التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس. كما تستعين وزارة الصحة بهذه الغرف من أجل وضع المتعافين من "كوفيد 19" والمخالطين حتى التأكد نهائيًا من خلوهم من الوباء.

وأكدت وزيرة السياحة المغربية أنه جرى، في إطار التدابير الوقائية، إغلاق معظم المؤسسات السياحية بالمغرب، إذ بلغ معدل الإغلاق 87 في المائة في مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

وبلغت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المغلقة نهائيًا بسبب فيروس كورونا إلى غاية 13 أبريل الماضي ما مجموعه 3465 مؤسسة، بينما المؤسسات المفتوحة 520 مؤسسة، علما أن المؤسسات التى كانت تعمل قبل الوباء هو 3989 والمؤسسات المتصلة بها 3521.

وأوضحت الوزيرة أن توقف النشاط السياحي كان له تأثير مباشر على ميزان المدفوعات وعلى التوازنات الاقتصادية وفرص الشغل؛ كما أبرزت أن الأداء الجيد المسجل خلال شهري يناير وفبراير 2020 ساعد على التخفيف من الانخفاض المسجل خلال شهر مارس، وأضافت أنه "مع استمرار الحجر الصحي وإغلاق الحدود، سيتدهور الأداء بشكل أكبر ابتداءً من أبريل".

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