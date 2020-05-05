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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يعلن إصابة قيادى سابق فى نظام البشير بـ«كورونا»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:26 ص
جريدة الدستور
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أكدت وزارة الداخلية السودانية إصابة أحمد هارون، نائب رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المنحل بالسودان، وهو موقوف على ذمة اتهامات، بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، تعرض لأزمة صحية، وتم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في 21 ابريل الماضي، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة، وجاءت النتيجة سلبية.

وأضاف البيان أنه أثناء تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل آشعة مقطعية وفحص ثان جاءت نتيجته موجبة، ودعم بفحص ثالث وكان إيجابيًا أيضا.

وأشار إلى أنه تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر، وبعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية وإنفاذا لتوجيهات السلطات الصحية بالعزل تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومتطلبات الحراسة والتأمين.

وأوضح البيان أن الادارة العامة للخدمات الطبية شرعت على الفور في إجراءات التعقيم والاشتراطات الصحية لتأمين الكادر الطبي والمترددين على المستشفى، وسيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك.

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