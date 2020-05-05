«البرهان» و«حمدوك» يوجهان بالاستفادة من المساعدات الطبية للسودان

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، بالاستفادة القصوى من المساعدات الطبية التي وصلت البلاد من الدول الصديقة والشقيقة، وآخرها من مصر (والتي وصلت اليوم إلى السودان)، وتوزيع المعدات والألبسة الواقية على كل الولايات، كما اتفقا على تخصيص ميزانية لمكافآت كبيرة وفورية للكوادر الصحية والطبية العاملة في مواجهة جائحة كورونا.وأجرى الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك مشاورات اليوم حول الوضع الصحي بالسودان، وتأثيرات جائحة كورونا على المستشفيات العامة، كما اطلعا على عدد من التقارير حول الوضع في الولايات المختلفة.وعبرا عن بالغ تقديرهما للدور الكبير الذي تلعبه الكوادر الطبية والصحية بالبلاد في ظل ظروف عمل صعبة، وضرورة توفير كل معينات العمل لهم.وشددا على أهمية استئناف تقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بالمستشفيات مع اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة للكوادر الطبية.