إيبارشية ملوى تبث اجتماع دراسة الكتاب المقدس «أونلاين»

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماع دراسة الكتاب المقدس "أونلاين"، وذلك تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية.وتحرص الإيبارشية على بث الاجتماعات الروحية "أونلاين" منذ قرار تعليق الصلوات، للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.