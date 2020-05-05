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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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7 طرق لتنظيف منزلك فى زمن «كورونا»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:03 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح تنظيف وتعقيم المنزل ضرورة ملحة لحماية جميع أفراد الأسرة من الوباء المنتشر، لهذا نقدم لكم طرق فعالة عند تنظيف منزلك في زمن كورونا.

1- في البدابة يجب ارتداء قفازات طبية لحمايتك أثناء التنظيف من أي فيروسات.

2- عليك تنظيف الأسطح الناعمة من خلال إضافة بعض الكحول أو الكلور إلى لتر من الماء للتعقيم.

3- أحرص على تعقيم الأماكن التالية: «مقابض الأبواب، والأدراج، الصنابير، المكاتب، المراحيض، المطبخ، مفاتيح الإضاءة، والهواتف».

4- تهوية المنزل بالكامل، وخاصة أثناء التنظيف والتعقيم لمنع انتشار الفيروسات.

5- غسل المفروشات والملابس بماء ومسحوق على درجة حرارة عالية، مع تعريض الملابس بعد غسلها للشمس.

6-غسل الخضروات والفاكهة بماء وخل للتطهير من أي فيروسات قبل تناولها.

7- ضرورة التخلص من قمامة المنزل بشكل يومي، والتخلص من القفازات من خلال وضعها في كيس محكم ورميها في القمامة.

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