7 طرق لتنظيف منزلك فى زمن «كورونا»



1- في البدابة يجب ارتداء قفازات طبية لحمايتك أثناء التنظيف من أي فيروسات.



2- عليك تنظيف الأسطح الناعمة من خلال إضافة بعض الكحول أو الكلور إلى لتر من الماء للتعقيم.



3- أحرص على تعقيم الأماكن التالية: «مقابض الأبواب، والأدراج، الصنابير، المكاتب، المراحيض، المطبخ، مفاتيح الإضاءة، والهواتف».



4- تهوية المنزل بالكامل، وخاصة أثناء التنظيف والتعقيم لمنع انتشار الفيروسات.



5- غسل المفروشات والملابس بماء ومسحوق على درجة حرارة عالية، مع تعريض الملابس بعد غسلها للشمس.



6-غسل الخضروات والفاكهة بماء وخل للتطهير من أي فيروسات قبل تناولها.



7- ضرورة التخلص من قمامة المنزل بشكل يومي، والتخلص من القفازات من خلال وضعها في كيس محكم ورميها في القمامة.

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح تنظيف وتعقيم المنزل ضرورة ملحة لحماية جميع أفراد الأسرة من الوباء المنتشر، لهذا نقدم لكم طرق فعالة عند تنظيف منزلك في زمن كورونا.