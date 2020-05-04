فرج عامر: لا بديل عن توطين الصناعة لدعم الاقتصاد

تحدث المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، أمام اللجنة العامة للبرلمان، التي انعقدت اليوم لمناقشة إعلان حالة الطوارئ، مستعرضًا آليات تحمل الأعباء التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.وأكد عامر، في كلمته، أنه لا بديل عن توطين الصناعة في مختلف المجالات حتى ننهض بالاقتصاد ونتحمل تبعات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك مسئولية على الحكومة حتى تحقق ذلك، وأبرزها زيادة الحوافز وتقليل الضرائب، وتحسين البنية التحتية.وأشار عامر إلى أن، الصناعة هي السبيل الوحيد لتوفير موارد كافية لمصروفات الدولة فيما يخص الفيروس، مطالبًا الحكومة بإعداد دراسة عن الصناعات الجديدة التي يمكن توطينها في مصر.وشدد على أن، الدولة المصرية أمام فرصة عظيمة لاستغلال أزمة الاقتصاد العالمي في ضوء تبعات الفيروس، بفرض نفسها في الأسواق العالمية.