معيط: رسوم البترول الجديدة تسويات حكومية لن نحمل المواطن «قرشا» منها

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة أسعار البنزين والسولار بعد إقرار مجلس النواب رسوما جديدة على أسعار المواد البترولية.وأضاف معيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرسوم الجديدة هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتي المالية والبترول وليس لها علاقة بالأسعار، حيث ستتحمل الهيئة العامة للبترول قيمة الرسوم، والمواطنون لن يتحملوا قرشا واحدا إضافيا".وتابع: "القيمة تحصل بالفعل من قبل الهيئة العامة للبترول والتشريع يختص بتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة"، مشيرا إلى أنه طالب وزارة البترول بإخطار محطات البنزين بوضع لافتات تؤكد عدم زيادة أسعار البنزين والسولار.واستطرد: "نحن نتحدث عن حقائق وبعض الذين لديهم أسباب خبيثة يحاولون نشر شائعات"، مؤكدا أن المواطنين أدركوا أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد الدولة على مواجهة أزمة كورونا.وأشار إلى أن الرسوم الجديدة ستوفر دخل للموازنة العامة للدولة بقيمة 6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مجلس النواب تفهم أن الرسوم الجديدة مجرد تسوية مالية بين وزارتي المالية والبترول ولن تؤثر على المواطن.