حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 5 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثبات.عاطفيًا: يشكل الطالع بين فينوس وساتورن بعض التشويش والإرباك في حياتك العائلية، وربما تفكر في سفر وتعيش عقدة ذنب.صحيًا: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.