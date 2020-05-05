حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 5 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء ليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئًا إنما لا تكن وقحًا، واطرح أفكارك من دون أي تردد.عاطفيًا: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوبًا في كل المجالات.صحيًا: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.