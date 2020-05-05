«مواد البناء»: لا تأثير لرفع أسعار البنزين على السلع

استبعد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أي تأثيرات أو زيادة في الأسعار، خاصة مواد البناء، إذا تم رفع أسعار البنزين مرة أخرى.وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور" أن السوق يشهد حالة من الركود التام وتراجعت أسعار السلع لكسر هذا الركود، وإذا تم رفع البنزين سيتم خصمه من الربح دون ارتفاع الأسعار لكسر الركود.وأقر مجلس النواب، الإثنين، بالموافقة على مشروع قانون تعديل "قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة" والخاص بفرض رسم تنمية قيمته ٣٠ قرشًا على كل لتر بنزين و٢٥ قرشًا على كل لتر سولار.