جهاز حدائق أكتوبر يحرر 35 محضرا لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي

كشف المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة حدائق، أكتوبر أنه تم تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي والحفاظ على الوحدات السكنية لمستحقيها في مناطق المدينة.وأضاف "فتحي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة الضبطية القضائية برئاسة دكتور شريف شحاته والمرافقين من الجهاز أمجد انيس ومحسن يسري وسارة جابر وأشرف الجوهري أجرت حملة تم من خلالها تحرير عدد ٣٥ محضرا نتيجة مخالفة مستفيديها أما بتغيير النشاط أو بالإيجار بالمخالفة للقانون.وأشار إلى أنه تم تأمين الحملة من قسم شرطة التعمير بأكتوبر برئاسة مقدم محمد عيد ومقدم طارق عبد العزيز.وأوضح أن الجهاز ينفذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وتعليمات الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي للقضاء على المخالفات.