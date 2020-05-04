صرف معاش مايو لـ 47 ألف مستحق بالغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، انتظام عمليات صرف المعاشات في ثاني أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، حيث تم الانتهاء من صرف 40 مليون و343 ألف جنيه حتى اليوم الإثنين لـ47 ألف و730 مستحق.وأوضح محافظ الغربية، استمرار صرف المعاشات، غدا الثلاثاء، لفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، من خلال 292 منفذًا للصرف، تشمل 241 مكتب بريد، و51 مدرسة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.وأشار المحافظ، إلى اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال عملية الصرف، وتوفير خيام ومقاعد على مسافات متباعدة، إلى جانب التعقيم والتطهير المستمر لكافة المنافذ بهدف منع الزحام والحد من التجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين.