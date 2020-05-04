إحالة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في التجمع للمحاكمة





وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما "علاء. ح"، و"محمد. أ"، عاطلين ومسجلين فى قضايا سرقة، أقرا بارتكابهما وقائع سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنا من سرقة ١٢ هاتفا محمولا، و٩ آلاف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام عاطلين بسرقتهما بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأرشدا عن مكان ما تبقى من المسروقات.