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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب بشأن الأبحاث

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:24 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الأبحاث، حيث قال، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": «للمرة الأخيرة على الطلاب تقديم المشروعات بإحدى الوسائل المتاحة، وعلينا التقييم وإعلان النتائج، أما كيف تقوم الوزارة بعملها الداخلي فهذا شأن داخلي لن نتناوله على وسائل التواصل الاجتماعي.. أشكركم على تفهمكم».

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأدى 585 ألفًا و900 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019- 2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.34%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا، وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https:thaneduone.emis.gov.egattend-complain

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