أحمد موسى: النواب وافق على رسوم البنزين والسولار دون أعباء على المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب وافق اليوم على قانون الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها على المواد البترولية.وأضاف خلال تقديمه برنامح "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن لجنة الخطة والموازنة رفضت أمس إقرار 30 قرشًا رسوم على البنزين و25 قرشًا للسولار، واليوم تم عرضه على البرلمان مجددًا ووافق على الرسوم الجديدة بعد التأكد من عدم تأثر المواطن أو زيادة الأسعار.وتابع أن البرلمان يناقش قوانين أخرى للمساهمة في الحد من آثار فيروس كورونا.