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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على تاجر مخدرات خلال محاولته نقل حشيش من قنا للبحر الأحمر

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:16 م
تاجر مخدرات
تاجر مخدرات
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الاثنين، من ضبط تاجر مخدرات من القصير أثناء محاولته نقل كمية من المخدرات من قنا إلى البحر الأحمر. 

وردت معلومات للعميد أمين سند رئيس المباحث، باعتزام "أحمد. ح. ع، ٤٠ سنة"، عامل، ومقيم بالقصير نقل كمية من المخدرات من قنا لتوزيعها على عملائه بمحافظة البحر الأحمر.

وتم إعداد أكمنة على الطرق بقرى مركز قنا حيث تمكنت قوة بإشراف العميد عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا والمقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا حيث تم ضبط المتهم مستقلا السيارة رقم ٢٣٥٧٦ ملاكي البحر الأحمر على الطريق الزراعى أمام قرية الجزيرية بقنا وبتفتيش السيارة تم ضبط ٦ طرب حشيش و٣٠٠ قرص مخدر وكمية من البانجو و٢ جهاز تليفون محمول و٣٠٠٠ جنيها.

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