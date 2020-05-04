وزير التربية والتعليم: يوجه رسالة للطلاب بشأن المشروعات البحثية
الإثنين 04/مايو/2020 - 11:11 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أنه على الطلاب إعداد المشروعات البحثية وتسليمها، طبقًا للطرق التى سبق وأعلنتها الوزارة.
وقال الوزير عبر صفحته في فيسبوك: «للمرة الأخيرة، علي الطلاب إعداد وتقديم المشروعات بأحد الوسائل المتاحة وعلينا التقييم وإعلان النتائج».
وأضاف: «أما كيف تقوم الوزارة بعملها الداخلي فهذا شأن داخلي لن نتناوله علي وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال الوزير عبر صفحته في فيسبوك: «للمرة الأخيرة، علي الطلاب إعداد وتقديم المشروعات بأحد الوسائل المتاحة وعلينا التقييم وإعلان النتائج».
وأضاف: «أما كيف تقوم الوزارة بعملها الداخلي فهذا شأن داخلي لن نتناوله علي وسائل التواصل الاجتماعي».