وزير التربية والتعليم: يوجه رسالة للطلاب بشأن المشروعات البحثية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أنه على الطلاب إعداد المشروعات البحثية وتسليمها، طبقًا للطرق التى سبق وأعلنتها الوزارة.وقال الوزير عبر صفحته في فيسبوك: «للمرة الأخيرة، علي الطلاب إعداد وتقديم المشروعات بأحد الوسائل المتاحة وعلينا التقييم وإعلان النتائج».وأضاف: «أما كيف تقوم الوزارة بعملها الداخلي فهذا شأن داخلي لن نتناوله علي وسائل التواصل الاجتماعي».