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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«غرف السياحة»: إجراءات وقائية بالفنادق أشد من المستشفيات

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:08 م
حسام الشاعر، رئيس
حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرف
أحلام عبدالرحمن
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قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرف شركات السياحة، إنه سيتم فتح الباب لتلقى طلبات الفنادق من أجل استقبال نزلاء غدا، مشيرا إلى أنه سيتم الموافقة للفنادق التى التزمت وطبقت الشروط التى أعلنت عنها المؤسسات المصرية.

وأضاف"الشاعر"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات الموجودة فى الفنادق أشد من الإجراءات بالمستشفيات، وهناك 3 شركات عالمية ستبحث مع الجهات المصرية الشروط الصحية لعودة السياحة الداخلية وفتح الفنادق.

وتابع: "سيتم تخصيص جزء صغير من الفندق لعزل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا مع اتباع إجراءات طبية ووقائية صارمة ستكون بالفنادق عند عملها".

وأكد رئيس غرف شركات السياحة، أن الأجانب فضلوا البقاء فى شرم الشيخ والغردقة، عند ظهور فيروس كورونا، وعندما أغلقت الفنادق قاموا بتأجير منازل هناك نظرًا للجو الصحي المتوفر بمصر.

ولفت "الشاعر" إلى أن فتح الفنادق لا يهدف للربحية على الإطلاق بقدر الحفاظ على صناعة السياحة، وتابع: "ونقول أننا متواجدين لحين انتهاء الجائحة أكثر من الربح.. الفندق سيكون أضمن بالنسبة لى من التواجد خارجه.. واللى عاوز ينجو من كورونا يروح الفنادق".

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