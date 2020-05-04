معجزة طبية.. كيف حقق أطباء وممرضو «إسنا التخصصى» أعلى معدلات شفاء من «كورونا»؟



«ملحمة نجاح» يحققها مستشفى إسنا التخصصى فى الأقصر منذ تخصيصه لعزل وعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، فى منتصف مارس الماضى، وحتى الآن، وذلك بعد تسجيله ٢٥٩ حالة تعاف من الفيروس، حتى أمس.

وجاء تسجيل هذا الرقم الكبير من المتعافين على الرغم من وجود عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بينهم، وهم الفئات الأكثر عرضة للخطر، ما يثير العديد من التساؤلات الإيجابية المستبشرة حول السر وراء ذلك.

«الدستور» توجهت بهذه التساؤلات إلى الأطباء والممرضين فى المستشفى، للتعرف على سر تحقيق هذا العدد من حالات الشفاء، وأبرز ما يطبقونه فى علاج المرضى والتعامل الطبى معهم، وغيرها من التفاصيل، إلى جانب الحديث عن الأمر ذاته مع عدد من المتعافين من الفيروس بعد علاجهم فى المستشفى.





رئيس أول فريق طبى:

تقسيم المرضى لـ3 فئات.. علاج وفقًا لكل حالة.. والاهتمام بالجانب النفسى

اختار الطاقم الطبى الذى يعمل معه واحدًا تلو الآخر، وأخبرهم بأن الهدف الوحيد الذى سيسعون إليه منذ التحاقهم للعمل فى المستشفى هو المساهمة فى شفاء أكبر عدد من المرضى، ووضع خطة عمل شاملة لتحقيق ذلك، لا تعتمد على العقاقير الطبية فقط، بل يتصدرها الجانب النفسى للمرضى، ورفع روحهم المعنوية.

إنه الدكتور شريف شعبان، رئيس أول فريق طبى يعمل فى مستشفى إسنا، الذى قضى فترة عمله الأولى المقررة بـ١٤ يومًا، ثم خضع هو ومن معه إلى فترة عزل منزلى، وعاد للعمل مرة أخرى فى ٢٤ أبريل الماضى، ويعزى ارتفاع حالات الشفاء فى المستشفى إلى كفاءة الأطقم الطبية وإصرارها على النجاح.

ويعمل مع «شعبان» فى فريقه الطبى ١٠ أطباء متخصصين فى العناية المركزة وطب الطوارئ والباطنة، إلى جانب ٧٤ إخصائى تمريض، فضلًا عن بعض التخصصات المكملة لعملهم الطبى، وسط طاقة استيعابية للمستشفى تضم ١٢١ سريرًا.

واعتبر رئيس الفريق الطبى أن مهارة الطبيب تظهر منذ اللحظة الأولى لدخول المريض إلى المستشفى، وتحديده نوع الرعاية والدواء الملائم لحالته ووضعه الصحى، مشيرًا إلى أنهم لا يتعاملون مع المرضى بنفس المعاملة، ويتم تقسيمهم إلى ٣ فئات فور دخولهم المستشفى، الأولى أصحاب الحالات البسيطة، والثانية تحتاج إلى رعاية متوسطة، والثالثة يتم تحويلها إلى العناية الفائقة فورًا.

وقال: «التمييز بين المرضى فى هذه اللحظة يفرق كثيرًا ويسهم فى ارتفاع معدل الشفاء، فعلاج المرضى وإن كان موحدًا فى مستشفيات العزل، ينبغى أن تختلف جرعته المناسبة باختلاف الحالة الصحية لكل مريض، فأصحاب الأمراض المزمنة يأخدون جرعات غير الأصحاء على سبيل المثال».

ولا يقتصر العلاج فى «إسنا التخصصى» على العقاقير الطبية فحسب، لكن وفق رئيس الطاقم الطبى يتم الاهتمام بنفسية المريض ورفع روحه المعنوية، لأن لها دورًا كبيرًا فى الشفاء، وذلك من خلال تحليل شخصية كل حالة على حدة، وتوفير الراحة النفسية الملائمة لها، فالمتدين يتم الحديث معه عن الدين، والمتزوج يتم تذكيره بحاجة زوجته وأبنائه له، وأن عليه مكافحة المرض والتغلب عليه حتى يعود إليهم معافى، الأمر الذى يساعد فى رفع مناعتهم، وبالتالى سرعة شفائهم.

وكشف «شعبان» عن أن أغلب الحالات التى تدخل مستشفى إسنا من كبار السن، الذين يعانون الكثير من الأمراض المزمنة ويحتاجون إلى رعاية واهتمام غير الأشخاص العاديين، الأمر الذى يلزم الأطباء بكل تخصصاتهم بالعمل على مساعدة طاقم التمريض فى الحفاظ على صحة كل حالة، والتأكد من تناول أدويته بانتظام، والحفاظ على الضغط والسكر عند معدلاتهما الطبيعية، فضلًا عن التشديد على ضرورة تناول جميع المرضى طعامهم باستمرار، لأن الفيروس يسبب اضطرابًا فى الجهاز الهضمى يؤدى إلى فقدان الشهية.

وعن أكثر السلبيات التى تؤثر على الأطباء داخل مستشفى إسنا، قال رئيس الطاقم الطبى: «أكثر ما يؤذينا هو معاملة بعض الأشخاص للأطباء، فعندما يخرج طبيب من المستشفى لزيارة أسرته يجد كثيرين يخشون التعامل معه، كما أن ما حدث من منع دفن إحدى الطبيبات أثر سلبيًا على نفسية بعض الأطباء».

واختتم: «كل ما نطالب به الاهتمام المعنوى من المسئولين فى الدولة بالأطباء، لأن الاجتماعات التى يعقدونها تقتصر مع المديرين وليس الأطباء والممرضين الذين يعملون ٢٤ ساعة للحد من انتشار الوباء». «ملحمة نجاح» يحققها مستشفى إسنا التخصصى فى الأقصر منذ تخصيصه لعزل وعلاج المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، فى منتصف مارس الماضى، وحتى الآن، وذلك بعد تسجيله ٢٥٩ حالة تعاف من الفيروس، حتى أمس.وجاء تسجيل هذا الرقم الكبير من المتعافين على الرغم من وجود عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بينهم، وهم الفئات الأكثر عرضة للخطر، ما يثير العديد من التساؤلات الإيجابية المستبشرة حول السر وراء ذلك.«الدستور» توجهت بهذه التساؤلات إلى الأطباء والممرضين فى المستشفى، للتعرف على سر تحقيق هذا العدد من حالات الشفاء، وأبرز ما يطبقونه فى علاج المرضى والتعامل الطبى معهم، وغيرها من التفاصيل، إلى جانب الحديث عن الأمر ذاته مع عدد من المتعافين من الفيروس بعد علاجهم فى المستشفى.تقسيم المرضى لـ3 فئات.. علاج وفقًا لكل حالة.. والاهتمام بالجانب النفسىاختار الطاقم الطبى الذى يعمل معه واحدًا تلو الآخر، وأخبرهم بأن الهدف الوحيد الذى سيسعون إليه منذ التحاقهم للعمل فى المستشفى هو المساهمة فى شفاء أكبر عدد من المرضى، ووضع خطة عمل شاملة لتحقيق ذلك، لا تعتمد على العقاقير الطبية فقط، بل يتصدرها الجانب النفسى للمرضى، ورفع روحهم المعنوية.إنه الدكتور شريف شعبان، رئيس أول فريق طبى يعمل فى مستشفى إسنا، الذى قضى فترة عمله الأولى المقررة بـ١٤ يومًا، ثم خضع هو ومن معه إلى فترة عزل منزلى، وعاد للعمل مرة أخرى فى ٢٤ أبريل الماضى، ويعزى ارتفاع حالات الشفاء فى المستشفى إلى كفاءة الأطقم الطبية وإصرارها على النجاح.ويعمل مع «شعبان» فى فريقه الطبى ١٠ أطباء متخصصين فى العناية المركزة وطب الطوارئ والباطنة، إلى جانب ٧٤ إخصائى تمريض، فضلًا عن بعض التخصصات المكملة لعملهم الطبى، وسط طاقة استيعابية للمستشفى تضم ١٢١ سريرًا.واعتبر رئيس الفريق الطبى أن مهارة الطبيب تظهر منذ اللحظة الأولى لدخول المريض إلى المستشفى، وتحديده نوع الرعاية والدواء الملائم لحالته ووضعه الصحى، مشيرًا إلى أنهم لا يتعاملون مع المرضى بنفس المعاملة، ويتم تقسيمهم إلى ٣ فئات فور دخولهم المستشفى، الأولى أصحاب الحالات البسيطة، والثانية تحتاج إلى رعاية متوسطة، والثالثة يتم تحويلها إلى العناية الفائقة فورًا.وقال: «التمييز بين المرضى فى هذه اللحظة يفرق كثيرًا ويسهم فى ارتفاع معدل الشفاء، فعلاج المرضى وإن كان موحدًا فى مستشفيات العزل، ينبغى أن تختلف جرعته المناسبة باختلاف الحالة الصحية لكل مريض، فأصحاب الأمراض المزمنة يأخدون جرعات غير الأصحاء على سبيل المثال».ولا يقتصر العلاج فى «إسنا التخصصى» على العقاقير الطبية فحسب، لكن وفق رئيس الطاقم الطبى يتم الاهتمام بنفسية المريض ورفع روحه المعنوية، لأن لها دورًا كبيرًا فى الشفاء، وذلك من خلال تحليل شخصية كل حالة على حدة، وتوفير الراحة النفسية الملائمة لها، فالمتدين يتم الحديث معه عن الدين، والمتزوج يتم تذكيره بحاجة زوجته وأبنائه له، وأن عليه مكافحة المرض والتغلب عليه حتى يعود إليهم معافى، الأمر الذى يساعد فى رفع مناعتهم، وبالتالى سرعة شفائهم.وكشف «شعبان» عن أن أغلب الحالات التى تدخل مستشفى إسنا من كبار السن، الذين يعانون الكثير من الأمراض المزمنة ويحتاجون إلى رعاية واهتمام غير الأشخاص العاديين، الأمر الذى يلزم الأطباء بكل تخصصاتهم بالعمل على مساعدة طاقم التمريض فى الحفاظ على صحة كل حالة، والتأكد من تناول أدويته بانتظام، والحفاظ على الضغط والسكر عند معدلاتهما الطبيعية، فضلًا عن التشديد على ضرورة تناول جميع المرضى طعامهم باستمرار، لأن الفيروس يسبب اضطرابًا فى الجهاز الهضمى يؤدى إلى فقدان الشهية.وعن أكثر السلبيات التى تؤثر على الأطباء داخل مستشفى إسنا، قال رئيس الطاقم الطبى: «أكثر ما يؤذينا هو معاملة بعض الأشخاص للأطباء، فعندما يخرج طبيب من المستشفى لزيارة أسرته يجد كثيرين يخشون التعامل معه، كما أن ما حدث من منع دفن إحدى الطبيبات أثر سلبيًا على نفسية بعض الأطباء».واختتم: «كل ما نطالب به الاهتمام المعنوى من المسئولين فى الدولة بالأطباء، لأن الاجتماعات التى يعقدونها تقتصر مع المديرين وليس الأطباء والممرضين الذين يعملون ٢٤ ساعة للحد من انتشار الوباء».

الفريق الطبي

طبيب طوارئ:«بروتوكول مصرى» من الأدوية الجديدة حول العالم

بدأ أمير عدنان، إخصائى طب الطوارئ والحالات الحرجة، العمل بمستشفى إسنا فى ديسمبر الماضى، كمسئول عن قسم الطوارئ، وتطوع للعمل فى الفريق المسئول عن علاج مرضى «كورونا» لأن طبيعة عمل أطباء الطوارئ تتمحور فى تشخيص وعلاج الأزمات الحادة المهددة للحياة، وبالتالى هم الأكثر قدرة على التعامل مع الحالات الصعبة التى يسببها ذلك الفيروس القاتل، وفق قوله.

ورأى «عدنان» أن النجاح الذى حققه المستشفى جاء من تكاتف طاقمه الطبى وعملهم بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن أفراد الطاقم يجتمعون بشكل يومى لمتابعة آخر التطورات ووضع حلول لنقاط القصور.

وكشف «عدنان» عن تشكيل فريق من أطباء المستشفى لقراءة المراجع الطبية الجديدة الخاصة بحالات الإصابة بالفيروس المستجد فى كل أنحاء العالم، خاصة الموجودة فى الصين بؤرة المرض، إلى جانب متابعة الأدوية الجديدة فى دول العالم المتقدم، خاصة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «بعد الحصول على المعلومات الكافية، نبدأ فى البحث عن مدى توافر هذه الأدوية فى مصر، أو حتى البدائل المتاحة، واتبعنا مدارس مختلفة فى العلاج، وصغنا تفاصيلها بما يتناسب مع الأدوية المتوافرة فى مصر، وحددنا البدائل الأكثر أمانًا والأقل تفاعلًا مع الأدوية الأخرى والأقل فى الأعراض الجانبية، ما أسهم فى إنقاذ حياة الكثيرين».

وتابع: «مع المتابعة اليومية للأدوية الجديدة حول العالم، تمكنا من تنفيذ بروتوكول علاج خاص بنا، ووزعناه على باقى مستشفيات العزل الطبى فى الجمهورية».



امير

جراح: الالتزام بتدابير الوقاية.. وتطبيق برنامج تغذية

على الرغم من أن حسام أحمد، إخصائى الجراحة، لم يكن ضمن الفريق الطبى الذى دربه مستشفى إسنا التخصصى للتعامل مع الحالات المصابة بـ«كورونا»، وذلك قبل ظهور الفيروس فى مصر بأيام، فإنه بعد نقل ١٢ مصابًا على متن باخرة سياحية فى الأقصر للعلاج فى المستشفى، قرر المشاركة فى علاج هؤلاء المرضى.

وقال إخصائى الجراحة: «الجراحون يتعاملون دائمًا مع الأمراض الخطيرة، ومعرضون بشكل دائم للعدوى ولا يخشونها، لذلك كان لابد أن يكون لى دور فى الحد من انتشار الفيروس مهما كانت خطورة الوضع، لأنه لو تخلى كل شخص عن واجبه ستتفاقم المشكلة، وإذا هربنا من العدوى ستزداد فى المجتمع وتصيبنا نحن فى النهاية».

واعتبر أن السر وراء نجاح «إسنا التخصصى» فى تحقيق أعلى معدلات شفاء هو الانضباط التام من كل أفراده، وتنفيذ بروتوكول العلاج باحترافية ومهنية، والالتزام بوسائل مكافحة العدوى للحد من انتشارها، واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لحماية الأطقم الطبية والمرضى.

وأضاف: «الفرق الطبية فى إسنا من أمهر الفرق، ولم تلتزم بتطبيق البروتوكول العلاجى الذى وضعته وزارة الصحة والسكان فقط، وإنما طبقت برامج دعم نفسى وتغذية، بجانب وجود إخصائى طب نفسى لدعم الفرق الطبية والمرضى على حد سواء».

وأشار إلى أن أغلب المرضى فى مستشفى إسنا كانوا من كبار السن، لذلك تم التعامل معهم بشكل خاص، وذلك بسبب الحاجة إلى التأكد من عدم تفاعل أدوية علاج الفيروس مع الأدوية الأخرى التى يأخذونها لعلاج أمراضهم المزمنة.

حسام

متعافون: حسن المعاملة أزال الألم.. غرفة العزل بتليفزيون وأنتريه وتطل على النيل.. وكافة الطلبات مجابة



دخل جمعة حسين محمد، الذى يعمل فى إحدى الوحدات الصحية، مستشفى إسنا التخصصى وحالته النفسية أسوأ من وضعه الصحى بكثير، بسبب خوفه من تداعيات إصابته بالفيروس الذى أزهق أرواح نحو ٢٤٠ ألف مريض حول العالم.

لكنه من الوهلة الأولى وجد حفاوة فى الاستقبال، وتعامل بود شديد من قبل جميع الأطباء والممرضين فى المستشفى، وعندما شاهد هذه المعاملة الرائعة ارتاح نفسيًا، وأحس بأن كل الوجع الذى يشعر به لم يعد موجودًا، وفق قوله.

وأوضح: «داخل غرفة الطوارئ، أجروا لى الأشعة والتحاليل اللازمة، وخلال ربع ساعة تم نقلى إلى غرفة بها ٣ أشخاص، حيث وقعوا الكشف الطبى على ثم علقوا لى المحاليل، وفى اليوم التالى، تم نقل كل مريض إلى غرفة مستقلة تطل على النيل، وبها شاشة تليفزيون كبيرة وطقم أنتريه وحمام نظيف، وأعطونا مطهرات ومناديل ورقية وكمامات».

مكث «جمعة» فى المستشفى ٧ أيام فقط، تحول بعدها جميع تحاليله من سلبية إلى إيجابية، وشعر خلالها أنه لم يغادر أهله، خاصة مع تعامل الطاقم الطبى معه بمنتهى اللطف والاهتمام، وتوجيههم له بضرورة تناول الطعام والدواء.

وأضاف: «فى أحد الأيام شعرت بتعب شديد فجاء إلى غرفتى ٣ أطباء كشفوا علىّ وعلقوا لى جهاز تنفس صناعى وأعطونى بعض الأدوية، ولم يتركونى إلا بعد أن تأكدوا من استقرار حالتى، كما ظل بجانبى أحد الممرضين لفترة طويلة».

وتابع: «من أفضل المواقف التى شهدتها فى المستشفى أن مديرة المستشفى، الدكتورة إلهام محمود، زارتنى وشجعتنى وحثتنى على تناول الطعام حتى أعود إلى أسرتى بخير».

لم يختلف الأمر مع محمد رمضان، أحد المتعافين من فيروس «كورونا» فى المستشفى، الذى رأى أن الاهتمام بالمرضى هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع حالات الشفاء فيه.

وقال «رمضان» عن تجربته: «انتقلت لى العدوى بسبب طبيعة عملى كمراقب صحى فى إدارة البندر بمحافظة الأقصر، وبداخل المستشفى لم أشعر بأى أوجاع، فى ظل تواجد الأطباء والممرضين بشكل دائم للتخفيف عنى».

وشدد على أن المعاملة الجيدة لم تقتصر عليه فقط لكونه يعمل فى المجال الصحى، بل شاهد حسن معاملة الطاقم الطبى للمرضى كافة، وحرص أفراده على تلبية كل احتياجاتهم مهما كلفهم ذلك من مجهود وتعب.

واختتم: «أصعب تجربة يمكن أن يمر بها شخص هو حبسه فى غرفة وحيدًا، لا يستطيع الاقتراب من أحد، لكن الأطباء كانوا يسعون دائمًا إلى تحسين حالتى النفسية، لأنها تؤثر على جهاز المناعة السلاح الأقوى لقتل الفيروس حتى الآن». دخل جمعة حسين محمد، الذى يعمل فى إحدى الوحدات الصحية، مستشفى إسنا التخصصى وحالته النفسية أسوأ من وضعه الصحى بكثير، بسبب خوفه من تداعيات إصابته بالفيروس الذى أزهق أرواح نحو ٢٤٠ ألف مريض حول العالم.لكنه من الوهلة الأولى وجد حفاوة فى الاستقبال، وتعامل بود شديد من قبل جميع الأطباء والممرضين فى المستشفى، وعندما شاهد هذه المعاملة الرائعة ارتاح نفسيًا، وأحس بأن كل الوجع الذى يشعر به لم يعد موجودًا، وفق قوله.وأوضح: «داخل غرفة الطوارئ، أجروا لى الأشعة والتحاليل اللازمة، وخلال ربع ساعة تم نقلى إلى غرفة بها ٣ أشخاص، حيث وقعوا الكشف الطبى على ثم علقوا لى المحاليل، وفى اليوم التالى، تم نقل كل مريض إلى غرفة مستقلة تطل على النيل، وبها شاشة تليفزيون كبيرة وطقم أنتريه وحمام نظيف، وأعطونا مطهرات ومناديل ورقية وكمامات».مكث «جمعة» فى المستشفى ٧ أيام فقط، تحول بعدها جميع تحاليله من سلبية إلى إيجابية، وشعر خلالها أنه لم يغادر أهله، خاصة مع تعامل الطاقم الطبى معه بمنتهى اللطف والاهتمام، وتوجيههم له بضرورة تناول الطعام والدواء.وأضاف: «فى أحد الأيام شعرت بتعب شديد فجاء إلى غرفتى ٣ أطباء كشفوا علىّ وعلقوا لى جهاز تنفس صناعى وأعطونى بعض الأدوية، ولم يتركونى إلا بعد أن تأكدوا من استقرار حالتى، كما ظل بجانبى أحد الممرضين لفترة طويلة».وتابع: «من أفضل المواقف التى شهدتها فى المستشفى أن مديرة المستشفى، الدكتورة إلهام محمود، زارتنى وشجعتنى وحثتنى على تناول الطعام حتى أعود إلى أسرتى بخير».لم يختلف الأمر مع محمد رمضان، أحد المتعافين من فيروس «كورونا» فى المستشفى، الذى رأى أن الاهتمام بالمرضى هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع حالات الشفاء فيه.وقال «رمضان» عن تجربته: «انتقلت لى العدوى بسبب طبيعة عملى كمراقب صحى فى إدارة البندر بمحافظة الأقصر، وبداخل المستشفى لم أشعر بأى أوجاع، فى ظل تواجد الأطباء والممرضين بشكل دائم للتخفيف عنى».وشدد على أن المعاملة الجيدة لم تقتصر عليه فقط لكونه يعمل فى المجال الصحى، بل شاهد حسن معاملة الطاقم الطبى للمرضى كافة، وحرص أفراده على تلبية كل احتياجاتهم مهما كلفهم ذلك من مجهود وتعب.واختتم: «أصعب تجربة يمكن أن يمر بها شخص هو حبسه فى غرفة وحيدًا، لا يستطيع الاقتراب من أحد، لكن الأطباء كانوا يسعون دائمًا إلى تحسين حالتى النفسية، لأنها تؤثر على جهاز المناعة السلاح الأقوى لقتل الفيروس حتى الآن».