بعد 45 يومًا.. الأمين غريب يتعافى من كورونا

45 يومًا قضاها غريب البالغ من العمر 60 عاما، بمحافظة المنوفية، ويعمل أمين شرطة في دهب بمحافظة جنوب سيناء، داخل الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية، لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد.ويقول غريب إنه قضى 45 يومًا داخل الحجر الصحي وطوال هذه الفترة أجرى عدة تحاليل وكانت إيجابية، حتى أصابه القلق لكنه كان يثق في قدرة الله وأنه سيغادر الحجر الصحي وعودته لأهله مجددًا، مضيفا «لم يخذلني ربنا وتحولت نتائج التحاليل من إيجابية لسلبية».وأوضح غريب أن الطاقم الطبي بالمستشفى كان يطمأنه، ويؤكد له أنه سيتعافى، خاصة مع اختفاء بعض أعراض المرض، مؤكدًا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا في علاجه، وجميع الخدمات متوفرة بالمستشفى ولاتقل عن المستشفيات الخاصة الكبرى من حيث النظافة «شعرنا أننا في فندق».