اختفاء قطعة من «جامع الاستادار».. و«الآثار»: مش أثرية

كشف أمن الآثار ومفتشو آثار منطقة الجمالية بالقاهرة، أن في أثناء المرور الدوري لأفراد الأمن تبين اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت بواجهة "ضلفتي" باب جامع ومدرسة "الأمير جمال الدين الاستادار"، والتي تم إضافتها أثناء أعمال الترميم بالجامع عام 2000.وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان، عدم أثرية القطعة المفقودة، موضحا أنه تمت إضافتها أثناء أعمال الترميم، وقد اتخذت منطقة آثار الجمالية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، إذ حرر محضر بالواقعة وتم تسليم كاميرات المراقبة للشرطة لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة ومن قام بها، وتقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.شيد جامع ومدرسة "الأمير جمال الدين الاستادار" سنة 811 هجرية 1407 ميلاديا.