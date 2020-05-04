معارض تركي: أردوغان قلق من انشقاقات حزبه

قال عبدالله بوزكورت، المعارض التركي البارز ومدير مركز «نورديك مونيتور» السويدي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، إن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا واجه تحديات كبيرة جدًا فيما يخص التمويل والوضع المالي.وأضاف «بوزكورت»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم، أن بعض قيادات حزب العدالة والتنمية انشقوا لأحزاب أخرى للتنافس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن هذه تطورات مقلقة لأردوغان لكونه يحتاج لنسبة أصوات أكثر من 50% للفوز بالانتخابات.وأوضح أن أردوغان من القادة التي لديهم بارانويا وقلق، ويعتقد أن العديد من الأفراد يريدون أن يعزلوه من السلطة، وزوج ابنته بيرات البيرق، من القلاقل الذي يثق بهم.وتابع المعارض التركي البارز مدير مركز نورديك مونيتور، لدراسات الإرهاب والاستخبارات، أن بيرات البيرق، صهر أردوغان، هو وريث أردوغان في الحزب الحاكم.