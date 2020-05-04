مستقبل وطن ببني سويف يوزع 50 ألف كرتونة على الأسر الفقيرة

أعلن حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتوزيع 50 ألف كرتونة على الأسر الفقيرة بقرى المحافظة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك، للتخفيف عن المواطنين.يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.وأوضح «العمدة» أن توزيع كراتين المواد الغذائية سيستمر على مدار شهر رمضان للأسر غير القادرة على القرى الأكثر فقرًا في المحافظة وللعمالة غير المنتظمة للتخفيف عن كاهلهم.