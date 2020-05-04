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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

شباب «مستقبل وطن» و«تحيا مصر» يقدمون مساعدات لمستعمرة الجذام

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:54 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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في إطار تحدي الخير بين شباب الأحزاب السياسية، زار شباب مؤسسة تحيا مصر وحزب مستقبل وطن وفي إطار مبادرة مزدوجة بينهما بدأت بزيارة مستعمرة الجذام بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، بحضور أحمد سليمان أمين عضو هيئة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن والمهندس سمير شقلب المدير التنفيذي لمؤسسة شباب تحيا مصر.

وشملت الزيارة توزيع مواد غذائية وعينية على المواطنين، بالإضافة إلى عددا من المستلزمات الطبية، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، والتحدث معهم للوقوف على احتياجاتهم المعيشية، والاتفاق على مناطق أخرى جاري العمل على زيارتها.

من جانبه قال أحمد سليمان عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إنه تم توزيع وجبات غذائية وشنط رمضانية تحوي مواد غذائية وتوزيعها على الصائمين، كما تم توزيع مبالغ ومواد عينية على أهالي المستعمرة.

ويأتي ذلك في إطار المجتمع المدني وأهدافه الخدمية كجزء أصيل ومؤثر لا يتجزأ من فصيل الوطن وله دور مهم وفاعل في المساهمة للتخفيف عن أعباء المواطنين.

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