حبس سائق وسيدة 4 أيام لبيعهما استروكس فى النهضة

أمرت نيابة السلام بحبس سائق وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما استروكس بمنطقة النهضة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "إيهاب. س"، سائق، و"سمية. ع"، ربة منزل، عثر بحوزتهما على استروكس "٣٠٠ جرام" قبل ترويجه بمنطقة النهضة، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما.