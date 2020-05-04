«مستثمرى سوهاج»: المصانع الغذائية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

أكد محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن اتحاد المستثمرين أنشأ لجنة خاصة بالزراعة والري بالاتحاد لحل مشاكل القطاع والنهوض به بجانب الحكومة.وأضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن الزراعة ومصانع الصناعات الغذائية لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصانع الصناعات الغذائية بالمناطق الصناعية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بضرورة إيقاف تصدير الأعلاف الجافة لندرة المياه، كما طالب بزيادة زراعة محصول الأرز لمنع حدوث أي نقص خلال فترة الأزمة.