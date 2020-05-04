رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: يجب أن نتأقلم مع كورونا

قال رجل الأعمال، كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه فضل التواجد فى البحر الأحمر عندما ظهرت جائحة كورونا نظرًا لطبيعة الطقس النقية والتى توفر أجواء صحية، مشيرًا إلى أن عودة السياحة الداخلية سيتم وفق شروط صارمة وآمنة تشرف عليها شركات سياحة عالمية كبرى، ووزارتا السياحة والصحة، متابعا: "الشروط صعبة التنفيذ ولكننا سننفذها كون سلامة النزلاء أهم شىء وفق تعليمات الجهات المعنية".وأضاف "أبوعلى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفندق الذى لم يتمكن من تطبيق الشروط والإرشادات التى أعلنت عنها الدولة المصرية لن يستطيع استقبال نزلاء.وشدد "أبوعلى"، على أن قطاع السياحة يمر بظرف طارئ مثل باقى القطاعات، متابعا: "لكن عاوزين نرجع الحياة الطبيعية تدريجيًا مع اتباع الإجراءات الوقائية حتى نتأقلم على الظرف الراهن الذى يشهده العالم كافة وليست مصر فقط".وتابع، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: "أنا واثق من تضافر الجهود، ومؤسسات الدولة التى تعمل بشكل غير طبيعى من أجل الحفاظ على صحة المصريين.. وبالتالى إحنا مش هنعمل حاجة تضر بصحة المواطنين.. وفى المقابل نريد أن يكون هناك التزام من قبل المواطنين.. المواطن المصرى يجب أن يكون على قدر المسئولية".