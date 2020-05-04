رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: يجب أن نتأقلم مع كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:38 م
رجل الأعمال كامل
رجل الأعمال كامل أبو على
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال رجل الأعمال، كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إنه فضل التواجد فى البحر الأحمر عندما ظهرت جائحة كورونا نظرًا لطبيعة الطقس النقية والتى توفر أجواء صحية، مشيرًا إلى أن عودة السياحة الداخلية سيتم وفق شروط صارمة وآمنة تشرف عليها شركات سياحة عالمية كبرى، ووزارتا السياحة والصحة، متابعا: "الشروط صعبة التنفيذ ولكننا سننفذها كون سلامة النزلاء أهم شىء وفق تعليمات الجهات المعنية".

وأضاف "أبوعلى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفندق الذى لم يتمكن من تطبيق الشروط والإرشادات التى أعلنت عنها الدولة المصرية لن يستطيع استقبال نزلاء.

وشدد "أبوعلى"، على أن قطاع السياحة يمر بظرف طارئ مثل باقى القطاعات، متابعا: "لكن عاوزين نرجع الحياة الطبيعية تدريجيًا مع اتباع الإجراءات الوقائية حتى نتأقلم على الظرف الراهن الذى يشهده العالم كافة وليست مصر فقط".

وتابع، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: "أنا واثق من تضافر الجهود، ومؤسسات الدولة التى تعمل بشكل غير طبيعى من أجل الحفاظ على صحة المصريين.. وبالتالى إحنا مش هنعمل حاجة تضر بصحة المواطنين.. وفى المقابل نريد أن يكون هناك التزام من قبل المواطنين.. المواطن المصرى يجب أن يكون على قدر المسئولية".

موضوعات متعلقة

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لقيادات وزارة البترول

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

رغم نجاحها.. نهى عابدين تعتزل التمثيل

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ