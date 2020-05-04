وائل الإبراشى: أنباء كثيرة تفيد بوقوع انقلاب فى قطر

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن هناك أخبارًا متناثرة حول وجود انقلاب فى قطر، وتم تداول مشاهد يسمع منها أصوات إطلاق نار، ولكن فى المقابل نفى سفير قطر فى موسكو، هذه الأخبار، وقال إن أصوات إطلاق نار لا علاقة لها بالواقع.وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حالة من الغموض حول أنباء الانقلاب، وستظل يحيط بها غموض حتى تتكشف الأسباب الحقيقية لأصوات إطلاق النار.ولفت إلى أن الأنباء التى تم تداولها، اليوم الإثنين، بشأن وجود انقلاب فى قطر كان مصدرها المعارضة القطرية، وترددت بشكل كبير جدا، مشيرًا إلى أن رد سفير قطر فى موسكو جاء متأخرًا ولكن فى النهاية تبقى لكل طرف أدلة فى ذلك، وسيظل الغموض حتى تتكشف الحقيقة، ما أن كان انقلابًا حقيقيًا أو شائعات.