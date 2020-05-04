«الديهي» لـ أيمن نور: «إنت مفضوح من زمان متجبش العار لعيلتك»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أيمن نور قدم مذكرة لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 57 منظمة أخرى، يطالب خلالها الصندوق بعدم الموافقة على برنامج التمويل الجديد لمصر، زاعما أنه يخاف على مصر.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، ساخرًا: "أيمن نور يشعر بالقلق على مصر، أيمن نور الرقيع العميل الخائن شعر بنبرة صوت مديرة الصندوق أنها بتحب مصر، إذا لم تستح فاصنع ما شئت".وتابع لـ "أيمن نور": "أنت مفضوح من زمان بس اعمل حساب عيلتك وابنائك الموجودين في مصر، قد كده بتكره مصر، أنت بعت وقبضت الثمن متجبش العار لعيلتك وعيالك، ليه بتكره الخير والأمل والتفاؤل لمصر".