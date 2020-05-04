فايقة فهيم: السيسى قدم نموذجًا نادرًا فى التضامن الدولى خلال أزمة كورونا

أشادت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قمة عدم الانحياز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة، لافتة إلى أن الهدف منها التباحث والتنسيق بين الدول الأعضاء، لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة من جميع جوانبها.وقالت "فهيم"،عبر بيان أصدرته اليوم، إن الرئيس السيسي كعادته، لا يترك أي فرصة أو مناسبة إلا وكانت الأزمات والهموم التي تشغل الإنسانية خلال الوقت الحالي حاضرة وبقوة، إيمانًا منه بأهمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقًا من دور مصر كأحد مؤسسي هذه الحركة.وكما أشادت "فهيم" بتوجيه الرئيس السيسي، اليوم، بإرسالة شحنة عاجلة من المساعدات والمستلزمات الطبية والدوائية إلى السودان، للوقوف بجانبها، لافتة إلى أن مصر قدمت نموذجًا فريدًا نادرًا ما نراه في التضامن الدولي، في ظل انشغال قادة ورؤساء دول العالم بأوضاعهم الداخلية.وأكدت على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية وتقديم حزمة تحفيزية لاقتصاداتها والحد من تأثير الأزمة على الأمن الغذائي العالمي.