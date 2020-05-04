صوت الشعب عن مساعدة السودان لمواجهة كورونا: مصر قلب إفريقيا النابض

أشاد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بإرسال 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية المختلفة والأدوية إلى دولة السودان الشقيقة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا القرار يعكس إنسانية الرئيس، ويؤكد أن مصر أصبحت قلب أفريقيا النابض بمقومات الخير والحق، ويعكس أن مصر السيسي لم ولن تتخلى عن الأشقاء وقت الأزمات.وأضاف البراوي في تصريحات صحفية، أن هذه المساعدات تثبت قوة العلاقات بين البلدين وعمقها التاريخي، وتؤكد دوما أن مصر هي قلب الأمة العربية الذي ينبض بالخير لرفع الأعباء عن الشعوب والنابع من إرادة حقيقية بالحق في الحياة.وأشار رئيس الحزب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضرب دائما أروع الأمثلة في الإنسانية وهذا ما عهدناه به منذ أن تولى حكم البلاد فارسا شجاعا يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل آماله وآلامه.