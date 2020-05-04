أوقاف سوريا تعلن عودة فتح المساجد الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، في بيان لها اليوم، أداء شعائر صلاة الجمعة المقبلة 15 رمضان، الموافق 8 مايو المقبل، وفق بعض الضوابط الصحية.وتضمنت ضوابط الفتح التالي:- حضور كل مصلٍ مع كمامته.- التباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف.- التعقيم عند باب المسجد.- إغلاق المواضىء ومصليات النساء.- عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا.- تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها.- ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق.وأكدت على أن لجان المساجد مسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.