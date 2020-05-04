أوقاف سوريا تعلن عودة فتح المساجد الجمعة
الإثنين 04/مايو/2020 - 10:29 م
أميرة العنانيطباعة
أعلنت وزارة الأوقاف السورية، في بيان لها اليوم، أداء شعائر صلاة الجمعة المقبلة 15 رمضان، الموافق 8 مايو المقبل، وفق بعض الضوابط الصحية.
وتضمنت ضوابط الفتح التالي:
- حضور كل مصلٍ مع كمامته.
- التباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف.
- التعقيم عند باب المسجد.
- إغلاق المواضىء ومصليات النساء.
- عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا.
- تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها.
- ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق.
وأكدت على أن لجان المساجد مسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.
وتضمنت ضوابط الفتح التالي:
- حضور كل مصلٍ مع كمامته.
- التباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف.
- التعقيم عند باب المسجد.
- إغلاق المواضىء ومصليات النساء.
- عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا.
- تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها.
- ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق.
وأكدت على أن لجان المساجد مسئولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.