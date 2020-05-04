رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حقيقة زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية بسبب فرض رسوم جديدة عليها

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:11 م
البنزين
البنزين
سيد ابراهيم
طباعة
ننشر حقيقة زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية حيث أدى القرار الذى أصدره مجلس النواب اليوم بالموافقة النهائية على مشروع قانون لتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى فرض رسم تنمية تقدر بـ30 قرشًا على كل لتر بنزين، وكذلك 25 قرشًا على كل لتر سولار، إلى حالة من اللغط والتوتر بين المواطنين وخاصة بعد أن شن لجان الإخوان الارهابية حملة تشويه للمعلومات الصادرة من مجلس النواب ووتفسير ذلك بالخطأ للمواطنين وإيهامهم بزيادة أسعار البنزين والمواد البترولية بعد تطبيق فرض رسم التنمية.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية


وأوضح مصدر مسئول بوزارة البترول فى تصريحات لـ"الدستور"، أن موافقة مجلس النواب على فرض رسم التنمية على كل لتر بنزين بقيمة 30 قرشًا، و25 قرشًا للسولار ليس له أى علاقة بأسعار المنتجات البترولية الحالية التى تخضع للتسعير التلقائى كل 3 أشهر سوء بالزيادة أو التخفيض، وأن رسم التنمية ما هو إلا عملية حسابية خاصة بتسوية مالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول ضمن الرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها من نقل وبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

ومن جانبه قال المهندس مدحت يوسف رئيس عمليات هيئة البترول الأسبق، أنه يوجد بالفعل حاليًا فرق بين تكلفة الوقود (البنزين السولار) وسعر البيع للمستهلك، لصالح سعر البيع بما يصل الي ١٠% طبقا لقانون التسعير التلقائي، حيث قامت الحكومة بتجنيب هذا الفائض لتغطية الأثار الناتجة عن الأزمة التي تواجهها مصر من تداعيات "كورونا"، وبالتالي فتلك الرسوم ستخصم في الوقت الحالي من هذا الفائض، والتى لا تؤثر على أسعار المنتجات البترولية الحالية.

وأشار يوسف إلى أن الحكومة حين قررت عدم زيادة الأسعار في الوقت الحالي فهذا مرجعه إلى المبالغ المجنبة من قرار التسعير الأخير والتي تم توجيهها لمواجهة وباء كورونا.

أسعار البنزين ، فتجتمع لجنة التسعير التلقائى المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى تنص على متابعة المعادلة السعرية كل 3 أشهر بدأت من يوليو 2019، بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي "باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز" بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف مع مراعة التكاليف الاخرى من نقل وتكرير وتوزيع.

ويعد رسم التنمية التى تم فرضه اليوم من قبل مجلس النواب على البنزين والسولار ضمن رسوم التكاليف الأخرى وتسوية المالية مع البترول ولا يؤثر ذلك على زيادة الأسعار.
اقرأ أيضا:

وزير المالية: لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ليلة الإطاحة بتميم».. طلقات النيران تضىء الدوحة والنظام يخفى السبب

رغم نجاحها.. نهى عابدين تعتزل التمثيل

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

أنباء عن محاولة إنقلاب في قطر.. ومغردون: «التحقيق مع بن جاسم السر»

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

الصحة للبرلمان: 348 إصابة جديدة بكورونا اليوم حتى الآن

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

السعودية: إتمام 542 عقد زواج «أونلاين» بالرياض

منيابوليس تكنولوجي الأمريكية تطلق كشك سلامة صحية مبتكر

موعد التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «الفكر السحري في الإسلام» عن دار الرافدين

الناقد محمود عبدالشكور يحلل سبب «تكشيرة» العوضي في «الاختيار»

أكاديمية الشعر بأبوظبي تُصدر «مختصر أوزان الشعر النبطي»

«الشروق» تُصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ