زاهي حواس: «بحلم باكتشاف مقبرة نفرتيتى ليل ونهار»

رد الدكتور زاهى حواس، على ما أثير حول أن عادل إمام جسد شخصيته فى فيلم "عريس من جهة أمنية"، قائلا إن النجم عادل إمام جسد شخصية صاحب بازار يحب بنته بشدة، ويرفض أن يتزوجها شخص من جهة أمنية، ويقوم بتكوين علاقات وصداقات مع نساء الوفود السياحية، وكلها صفات ليست تشبهه.وتابع حواس، لبرنامج "شيخ الحارة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع إيناس الدغيدى: "أنا بعشق الآثار.. وعشقى للآثار خلى الناس فى كل مكان فى الدنيا يحبونى ويحترمونى.. أنا بحب الفراعنة وبحس إنى منهم.. وممكن أن يتم تسمتى زاهى خوفو، لأنى بحب خوفو أكتر من توت عنخ آمون، لأن كل أبحاثى عنه".وأضاف حواس: "كنت بحفر فى معبد جنب إسكندرية، سقط حجر أثناء اكتشاف مقبرة كليوباترا، والحجر جيه على راسى، ورحت للدكتور، وقالى الحجر عملك خرم فى مقلة العين ولازم تسافر، وسافرت أمريكا وعملت عملية وفشلت وعملتها مرة تانية واتعذبت لمدة 30 يوما".وعن الكشف الأثرى الذى يريد أن ينهى به حياته العملية ويُكتب باسمه، قال حواس: "كشف الملكة نفرتيتي فى وادى الملوك، هذا الكشف بحلم بيه كل يوم بليل والنهار، ودايما بحس إنى التليفون هيرن وأنا فى القاهرة وبيكلمنى زمايلى فى الحفاير، ويقولولى إحنا اكتشفنا المقبرة، وأتمنى أن اسمي يكتب بأن آخر اكتشافاته مقبرة الجميلة نفرتيتى".