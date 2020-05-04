«جسده الاختيار».. قصة تفجير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية

انتهت الحلقة 11 من مسلسل «الاختيار» بتخطيط الإرهابي هشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، لتفجير مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية.وفي عام ٢٠١٣ استهدف الإرهاب الغاشم بسيارة مفخخة مبنى المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10.وكشفت التحريات والتحقيقات أن الانفجار تم باستخدام مادة «TNT» والمعاينة كشفت وقتها أن السيارة المفخخة ماركة سوزوكي، واحتوت على 60 كيلو جرام من المتفجرات، وتم تفجيرها عن بعد ركن السيارة بين ممر صغير يفصل بين مبنى المخابرات الحربية وبرج التمساح السكني الذي يسكن فيه عمال ومهندسو هيئة قناة السويس.وأعلنت جماعة بيت المقدس مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي الذي تسبب أيضا في احتراق عدد من سيارات المواطنين وتهشم السور الخارجي لمبنى المخابرات الحربية، كما تضررت 5 طوابق من البرج السكني التابع لهيئة قناة السويس وتهشمت النوافذ وتحطمت محتويات المنازل بالكامل.