عبدالله بوزكورت: أردوغان عضو بجماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا

فضح عبدالله بوزكورت، مدير مركز "نورديك مونيتور" السويدي لدراسات الإرهاب والاستخبارات، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "لدي وثائق تثبت علاقة أردوغان بدعم الإرهابيين".وأضاف "بوزكورت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الإثنين، أن أردوغان عضو في جماعة الإخوان في تركيا وله نفس أيديولوجية الجماعة الإرهابية، ويريد أن يستخدمهم حول العالم حتى يخلق مجموعات بالوكالة لتجنيدهم في تحقيق أهدافه السياسية، متابعًا: "أردوغان يخلق شبكات من الإخوان لتهديد دول المنطقة".وأشار مدير مركز نورديك مونيتور لدراسات الإرهاب والاستخبارات، إلى أنه تم إغلاق التحقيقات في قضايا تنظيم القاعدة، وتم عزل المحققين والقضاة في تركيا، مؤكدًا أن أردوغان والإسلاميين يسيطرون على الجيش والمخابرات التركية، كما أن مستشار أردوغان يخطط لإعادة الإخوان للحكم في دول المنطقة.وتابع: "كنا نرى الجيش التركي حجر التوازن في السياسة التركية، لكن أردوغان دبر انقلابًا مفبركًا للتخلص من 80% من قادة الجيش".